Zehnmal war der SC Riessersee deutscher Eishockey-Meister, zurzeit ist er in der drittklassigen Oberliga mit einem Neuaufbau beschäftigt - und hat dafür prominente Ehemalige gewonnen. Die früheren Nationalspieler Martin Buchwieser und Uli Maurer haben als Identifikationsfiguren des Vereins gemeinsam die sportliche Leitung übernommen, auf ehrenamtlicher Basis, wie der Verein mitteilt. Für den bisherigen Headcoach Pat Corina haben sie gerade einen Nachfolger gefunden. Wie der SCR am Freitag mitteilte, wird der gebürtige Rumäne Hunor Marton das Team künftig anleiten. Der 30-Jährige war zuletzt Assistenztrainer beim ehemaligen Champions-Hockey-League-Teilnehmer HC Banska Bystrica in der Slowakei.