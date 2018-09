10. September 2018, 18:58 Uhr Eishockey Nur noch zwei Punkte

Nürnberg könnte das Achtelfinale der Champions Hockey League erreichen. Der Sieg gegen das finnische Team gibt ihnen Selbstvertrauen.

Von Christian Bernhard

Es wäre nicht verwerflich gewesen, wenn Andreas Jenike am vergangenen Sonntag mit einem mulmigen Gefühl zur Arbeit gegangen wäre. Jenikes Arbeitsplatz ist zwar klein, das bewahrt ihn aber nicht vor unangenehmen Arbeitstagen. Sein Job ist es, bei den Nürnberg Ice Tigers Gegentore zu verhindern - und genau das hatte bei seinem vorangegangenen Einsatz nicht wirklich funktioniert. Neunmal hatte er die Scheibe beim 3:9 in Kärpät (Finnland) aus seinem Kasten holen müssen, was weniger an ihm, als an der Klasse der Finnen gelegen hatte.

Am Sonntag stand Jenike erneut dieser finnischen Spitzenmannschaft gegenüber - und diesmal liebte er seine Arbeit.

Die Nürnberger gewannen trotz 1:3-Rückstand mit 4:3 und haben damit sehr gute Karten, bei ihrer ersten Teilnahme an der Champions Hockey League (CHL) gleich ins Achtelfinale einzuziehen. Dafür reichen den Franken in den zwei ausstehenden Gruppenspielen gegen den französischen Meister Rouen Dragons im Oktober zwei Punkte. "Nürnberg hat den Sieg verdient. Wir haben ihnen den kleinen Finger gegeben und sie haben die ganze Hand genommen", sagte Kärpät-Trainer Mirko Manner. Ice-Tigers-Coach Kevin Gaudet war in Lobeslaune. Er pries den Gegner ("Kärpät ist eine Maschine"), seine Spieler ("Die Jungs wollten diesen Sieg unbedingt") und das Publikum ("Die Fans waren wieder unfassbar laut"). Der Nürnberger Anhang hatte durchaus Anteil daran, dass der Sieg gegen den finnischen Meister zu einem besonders emotionalen für die Ice Tigers wurde. "Die Fans waren der siebte Mann auf dem Eis", betonte Gaudet.

In der Champions League gewinnt Nürnberg an Selbstvertrauen

Aus rein emotionaler Sicht hätte schon dieser Sieg gegen Kärpät Oulu gereicht, um Nürnbergs erstes Königsklasse-Heimspiel-Wochenende der Klubgeschichte zu einem erfolgreichen zu machen. Aus sportlicher war der 4:3-Erfolg nach Verlängerung am Freitag gegen den tschechischen Mountfield HK mindestens gleich, wenn nicht noch wichtiger. Chris Brown war dabei mit seinen zwei Toren, die den Ice Tigers erst die Verlängerung und dort dann den Sieg sicherten, der umjubelte Nürnberger. Der Stürmer gab den Titel des wichtigsten Spielers aber gleich an seinen Torhüter Niklas Treutle weiter, der seine Mannschaft mit 41, zum Teil spektakulären, Paraden gegen die lange Zeit überlegenen Tschechen im Spiel gehalten hatte. "Hut ab to Mister Treutle", sagte Gaudet in einer Mischung aus deutsch und englisch, "er hat unglaublich gespielt."

Am Sonntag gegen Kärpät traf Brown wieder, entscheidend war aber ein anderer Stürmer: Will Acton. Der 31-Jährige, der vor der Saison aus Schwenningen gekommen war, zeigte gegen Oulo sein ganzes Repertoire: In Unterzahl ermöglichte er zu Beginn des Schlussdrittels Brandon Segals wichtiges 2:3 (42.), dann schritt er selbst zur Tat: Aus spitzem Winkel beförderte er den Puck beeindruckend zum 3:3 ins Kreuzeck (47.), ehe er knapp fünf Minuten vor Schluss in Überzahl per Abstauber den 4:3-Siegtreffer markierte. "Wir haben an uns geglaubt und sind dran geblieben", sagte Acton. Nach einem Zwei-Tore-Rückstand gegen so ein starkes Team noch zu gewinnen, sei "ziemlich surreal". Vereins-Boss Thomas Sabo nahm das wohl ebenso wahr, er umarmte auf der Tribüne seinen Sohn und sprang jubelnd auf und nieder.

Der Sieg gegen den CHL-Finalisten von 2016 gibt den Franken viel Selbstvertrauen für den Start in die 25. Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die für Nürnberg am Freitag in Schwenningen beginnt. Womöglich auch mit neuem Personal: Gaudet und Sportdirektor Martin Jiranek sagten am vergangenen Wochenende, sie schauen sich aufgrund der durch einige Verletzungen angespannten Personalsituation aktiv nach neuen Spielern um.