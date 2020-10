In anderthalb Wochen soll auch für das deutsche Eishockey die Corona-Zwangspause enden, doch die Rückkehr bleibt eine heikle Sache. Der Nationalmannschaft sagen für den Deutschland-Cup vom 5. bis 8. November reihenweise die Gegner ab. Kurz darauf steht der "Magenta Sport Cup" an (11. November bis 12. Dezember), der ein Erfolg werden muss, damit die Liga eine Woche später ihren Spielbetrieb aufnehmen kann.

Das vom Medienpartner der Deutschen Eishockey Liga (DEL) organisierte Turnier lässt zumindest einige Klubs wieder optimistischer in die Zukunft blicken. Allerdings haben sich nur acht von 14 Erstligaklubs angemeldet. "Wenn nicht noch Schlimmeres passiert, können die teilnehmenden Klubs sich, Stand jetzt, vorstellen, auch in eine Saison zu gehen", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke dem Magazin Eishockey-News. Zugesagt haben unter anderem die Adler Mannheim, die Eisbären Berlin und Red Bull München.

Flexibilität ist auch im Deutschen Eishockey-Bund gefragt. Nachdem Russland, die Slowakei und die Schweiz ihre Reise zum Deutschland-Cup in Krefeld abgesagt hatten, zog nun auch Ersatzkandidat Norwegen zurück. Am Donnerstag war Norwegens Kapitän Jonas Holö positiv auf das Coronavirus getestet worden. Derzeit steht nur ein Gegner, Lettland, zur Verfügung, doch der DEB will an der Austragung festhalten. Möglicherweise nimmt eine deutsche Perspektivmannschaft teil. Man wolle, "dass so viele deutsche Spieler wie möglich aufs Eis kommen", sagte Bundestrainer Toni Söderholm mit Blick auf die WM 2021 und Olympia 2022: "Die Lage ist so unvorhersehbar überall in der Welt, dass wir nicht wissen, wie viele Gelegenheiten wir noch kriegen."