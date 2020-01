Nürnberg (dpa/lby) - Die Nürnberg Ice Tigers und Kapitän Patrick Reimer arbeiten in der Deutschen Eishockey Liga zwei weitere Jahre zusammen. Wie die Franken am Sonntag mitteilten, verlängerte der DEL-Rekordtorschütze seinen Vertrag bis 2022. Der 37 Jahre alte Stürmer spielt seit 2012 für die Ice Tigers. Zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung hatte Reimer 350 DEL-Tore auf dem Konto.

"Mit dieser Unterschrift ist für mich klar, dass ich meine Profikarriere eines Tages in Nürnberg bei den Ice Tigers beenden möchte, wann auch immer das der Fall sein wird", äußerte Reimer in der Vereinsmitteilung. "Ich fühle mich nach wie vor sehr gut, habe unglaublich viel Spaß auf dem Eis, übernehme gerne Verantwortung und werde alles dafür tun, den jungen Spielern in ihrer Entwicklung mit meiner Erfahrung zu helfen."

Auch Sportdirektor André Dietzsch freute sich vor der Partie gegen den ERC Ingolstadt über die weitere Zusammenarbeit. "Patrick Reimer ist für den gesamten Eishockeystandort Nürnberg ein absoluter Glücksfall", sagte Dietzsch. "Er ist auf und neben dem Eis ein absolutes Vorbild und wird weiterhin eine wichtige Rolle im Team und auch als Botschafter für den Eishockeysport in unserer Region spielen."