Die Nürnberg Ice Tigers haben ihre kleine Chance auf den direkten Einzug ins Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montagabend gewahrt. Die Franken besiegten die Iserlohn Roosters 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) und schoben sich damit näher an die Fischtown Pinguins Bremerhaven heran, die auf dem begehrten sechsten Tabellenplatz stehen. Ihr Rückstand beträgt immer noch neun Punkte, allerdings bei drei absolvierten Spielen weniger. Daniel Schmölz (18., 57.), Dane Fox (25., 43.), Tim Bender (37.) und Tim Fleischer (58.) erzielten die Nürnberger Treffer. Joe Whitney (23.) und Alec McCrea (55.) waren für Iserlohn erfolgreich. Trotz der Niederlage sollte der Klassenerhalt der Roosters nicht mehr ernsthaft in Gefahr geraten.