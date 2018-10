14. Oktober 2018, 19:58 Uhr Eishockey Nicht so oft außen rum

Auch mit dezimiertem Kader gewinnt der EHC München das Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga gegen den bisgerigen Tabellenzweiten Düsseldorfer EG - allerdings nach Verlängerung.

Von Christian Bernhard

Das Streben nach Konstanz ist eine der obersten Prioritäten von Eishockey-Profi-Trainern. Nur wer konstant agiert, hat in der langen Saison mit Hauptrunde und Playoffs die Chance, ganz oben zu landen. Das gilt auch für die einzelnen Spiele: Selbst zwei gute Drittel reichen oft nicht, um ein Spiel zu gewinnen - zu schnell kann im Eishockey ein Ergebnis gedreht werden. Was die Meister-Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) angeht, war der EHC Red Bull München zuletzt sehr konstant: dreimal in ...