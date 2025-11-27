Erster Saisontreffer, nächster Sieg: Nico Sturm legt nach seinem verspäteten Saisondebüt stark los. Der deutsche Eishockey-Nationalstürmer trug sich beim 4:3-Erfolg nach Verlängerung seiner Minnesota Wild bei den Chicago Blackhawks in die Torschützenliste ein und jubelte mit seinem Team über den insgesamt sechsten Sieg in Serie. „Das hat sich heute natürlich gut angefühlt“, sagte Sturm, der sich körperlich nach seiner Rückenoperation und dem Saisondebüt in dieser Woche schon wieder weit wähnt. Der Augsburger, der vergangene Saison mit den Florida Panthers den Stanley Cup gewann, fälschte einen Schlagschuss im dritten Drittel zum zwischenzeitlichen 2:2 ab. Den Siegtreffer für sein Team, zu dem er zur neuen Saison zurückgekehrt war, erzielte dann Kirill Kaprisow in der Overtime. Sturms Comeback in der NHL ist auch für das Nationalteam bedeutend: Der 30-Jährige gehört neben Leon Draisaitl und Torhüter Philipp Grubauer zu den ersten sechs Nominierten, die der Deutsche Eishockey-Bund dem Internationalen Olympischen Komitee für die Winterspiele im Februar 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo gemeldet hat.