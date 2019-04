12. April 2019, 14:47 Uhr Playoffs in der NHL Harte Checks und scharfe Schüsse

Die weltbesten 16 Eishockey-Teams kämpfen in den Playoffs um den Meistertitel in der NHL.

Drei Mannschaften gelten als favorisiert - für den Deutschen Leon Draisaitl ist leider alles schon vorbei.

Von Johannes Kirchmeier

Gerade einmal ein Spiel haben die 16 weltbesten Eishockey-Teams in den Playoffs der National Hockey League (NHL) jeweils absolviert. In der Nacht zum Donnerstag begann ihr Weg zum Stanley-Cup-Finale, der noch bis Juni dauern könnte. Hart gecheckt und scharf geschossen wird noch knapp zwei Monate lang, der Stanley-Cup-Gewinner braucht am Ende 16 Siege - und wieder einmal ist der Favoritenkreis groß: Nicht nur der Titelverteidiger, die Washington Capitals, meldet Ansprüche an. Lesen Sie hier die Fragen und Antworten zur heißen Saisonphase in der stärksten Eishockey-Liga der Welt, um beim nächsten Stammtisch-Besuch auch mitreden zu können.

Wer sind die Favoriten?

Wie in fast jedem Jahr zählen vor allem die Washington Capitals um den mit 51 Treffern stärksten Hauptrunden-Torschützen der Liga, Alexander Owetschkin, 33, und die Pittsburgh Penguins (Meister 2016 und 2017) um Kanadas Ausnahmekönner Sidney Crosby, 31, dazu. Und wie in den vergangenen Jahren werden sich die beiden Erzrivalen aus der Eastern Conference wieder früh treffen.

Und sonst?

In dieser Saison ist den beiden in Tampa Bay Lightning ein mindestens ebenbürtiger Gegner erwachsen. Die wichtigste Nachricht der Hauptrunde lautet also: Der große Favorit wird von einem ehemaligen Anwalt trainiert, von Jon Cooper. Seine Mannschaft aus Florida errang mit 128 Punkten so viele Zähler wie zuletzt die Detroit Red Wings. Im Jahr 1996! 62 der 82 Spiele gewann das Team um den Russen Nikita Kutscherow, 25, der, auch noch 128 Scorerpunkte beisteuerte. So viele wie zuletzt Penguins-Legende Mario Lemieux in einer Hauptrunde. Wann? Genau, 1996! Kutscherow und sein Landsmann Andrei Wassilewski, 24, lernten da gerade mal (Schlittschuh-)Laufen. Heute gilt Wassilewski als begabtester Torwart der Welt. Und Kutscherow als der stärkste Spätzünder. 2011 wurde er von Tampa ja erst in der zweiten Runde gedraftet - ein übersehener Torproduzent. Nur im ersten Playoff-Spiel lief es nur ein Drittel lang: Nach der 3:0-Führung nach 20 Minuten unterlag Tampa noch 3:4 gegen Columbus.

Wie funktioniert der Modus?

16 Teams, die acht besten aus dem Westen und die acht besten aus dem Osten, spielen im K.o.-Modus um einen Titel. Zwei mal zwei lautet die Losung. Erst spielt in der "Best-of-seven"-Serie die besser platzierte Mannschaft der Hauptrunde in den Playoffs zweimal daheim, dann die schlechter platzierte. Erst dann wechselt das Heimrecht in jedem Spiel, wie man es aus dem deutschen Eishockey kennt. Wobei es dazu gar nicht kommen muss, nach vier Siegen kann die Serie ja bereits vorbei sein, im großen Stanley-Cup-Finale treffen sich der Beste aus dem Westen und der Beste aus dem Osten.

Einerseits erspart die NHL ihren Teams mit der Zwei-mal-zwei-Lösung viel Reisestress. Und andererseits kann man es ja als kleinen Beitrag für die Umwelt in der weniger nachhaltigen Branche US-Sport sehen. Nach 82 Spielen und ganz schön viel Fliegerei zwischen Westkanada und dem Südosten der USA steht das Flugzeug ausnahmsweise mal zwei Tage länger.

Um was geht es eigentlich?

Um diese Trophäe, den Stanley Cup.

Alex Owetschkin mit dem Stanley Cup. (Foto: dpa)

Wer hätte die nicht gerne in seinen Fingern? Aber Vorsicht vor dem Fluch, wer den Cup noch nicht gewonnen hat, aber berührt, wird ihn nie gewinnen. Was dazu führt, dass die Trophäe selbst deutsche Anhänger, die nicht mehr ganz im Profi-Eishockey-Alter sind und auch nicht über Profi-Körpermaße verfügen, lieber nicht anfassen.