3. Mai 2019, 09:35 Uhr NHL-Playoffs Lauter groteske Ergebnisse

In den NHL-Playoffs sind fast alle nominellen Favoriten schon raus.

Doch seltsame Ergebnisse gehören in der NHL dazu. Sie gehören zum Eishockey wie Puck und Eis.

Von Jürgen Schmieder , Los Angeles

Es passiert nicht besonders häufig im Sport, dass der Titelverteidiger scheitert - der Meistertrainer jedoch noch immer dabei ist, und genau deshalb sollte man dem großen Eishockey-Philosophen Barry Trotz zuhören, wenn er über diese Sportart und das Leben an sich plaudert. Er sagt, immer garniert mit deftigen Schimpfwörtern, unvergessliche Sätze wie diesen hier: "Mich überrascht nichts mehr, weil ich weiß, dass mich ohnehin alles überraschen wird." Oder, über die diesjährigen Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NHL: "Du biegst ab, alles ist gut, doch dann rauscht da plötzlich ein Lastwagen an und es liegt nicht mehr an dir, ob es kracht oder nicht."

Zum ersten Mal in der Geschichte sind beide Finalteilnehmer der Vorsaison sowie die Gewinner der vier Divisionen, aus denen sich die NHL zusammensetzt, in der ersten Runde gescheitert. Tampa Bay Lightning, die mit Abstand erfolgreichste Mannschaft der regulären Spielzeit, gelang nicht ein Sieg in der Best-of-seven-Serie. Wer in Las Vegas vor Beginn der Playoffs zehn Dollar auf diese Viertelfinal-Teilnehmer gesetzt hat, der hat nun mehr als 11.000 Dollar im Geldbeutel.

Es sollte einen also überraschen - oder eben nicht, weil in dieser Liga gewiss ist, dass in der Ausscheidungsrunde vermeintlich groteske Ergebnisse keine Überraschung sind. Sie gehören zum Eishockey wie Puck und Eis.

"Wir waren nicht unbedingt das, was man sexy nennt"

Vor einem Jahr lagen die Washington Capitals mit Trainer Trotz in der ersten Runde bereits mit 0:2 zurück, kurz vor dem Ende der dritten Partie klatschte der Puck an den Innenpfosten des Capitals-Tors und von dort aus zurück ins Spielfeld. Washington schaffte das nicht mehr für möglich gehaltene Comeback, gewann die Serie und später den Stanley Cup. Die Finalserie bestritten damals übrigens der Verein mit der sechsbesten Bilanz (Vegas Golden Knights) und die Nummer acht (Capitals). Das ist, auf die aktuelle Bundesliga-Tabelle übertragen, als würden Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg die Finalserie um die Deutsche Meisterschaft austragen.

Trotz hatte sich mit den Capitals in der Sommerpause nicht auf einen besser dotierten Vertrag einigen können und war deshalb zu den New York Islanders gewechselt, denen übrigens vor der Saison von zahlreichen Experten die wenigsten Punkte der kompletten Liga prognostiziert worden waren - oder wie Trotz es nun ausdrückt: "Wir waren nicht unbedingt das, was man sexy nennt." Die Islanders erreichten nicht nur die Playoffs, sie nervten in der ersten Runde die Pittsburgh Penguins mit aggressiver Defensive und gewannen überraschend ohne Niederlage. Washington dagegen unterlag gegen die gerade noch in die Playoffs gerutschten Carolina Hurricanes, im entscheidenden siebten Spiel nach zweifacher Verlängerung.

Also: Was ist da los beim Eishockey, dass einen all die Überraschungen nicht überraschen sollten?