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NHL-PlayoffsStützle und Ottawa sind bereits raus

Aus in Runde eins: Tim Stützle (rechts) und die Ottawa Senators mussten sich den Carolina Hurricanes mit Jalen Chatfieldbeugen.
Aus in Runde eins: Tim Stützle (rechts) und die Ottawa Senators mussten sich den Carolina Hurricanes mit Jalen Chatfieldbeugen. Tim Austen/Freestyle Photo/Getty Images via AFP

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler und seine Ottawa Senators gehen in der ersten NHL-Playoff-Runde mit 0:4 unter. Nico Sturm und Minnesota Wild gleichen aus gegen Dallas.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle ist mit den Ottawa Senators bereits in der ersten Runde der NHL-Playoffs ausgeschieden. Das kanadische Team unterlag den Carolina Hurricanes auch im vierten Spiel der Auftaktserie – diesmal mit 2:4 (0:0, 1:1, 1:3). Ottawa war als Wildcard-Team in die Playoffs eingezogen, die Hurricanes als bestes Team der Hauptrunde in der Eastern Conference.

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Stützle bereitete in Spiel vier den zwischenzeitlichen Ausgleich im Mitteldrittel vor und verbuchte somit seinen einzigen Scorerpunkt der Serie. Der 24 Jahre alte Angreifer wartet auch nach sechs Jahren bei den Senators und in der NHL auf den Gewinn einer Playoff-Serie. Ob Stützle, der mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen im Februar in Mailand im Viertelfinale an der Slowakei gescheitert war, für die Weltmeisterschaft im Mai in der Schweiz infrage kommt, ist derzeit offen.

Weiter im Rennen um den Stanley Cup ist dagegen Nico Sturm mit den Minnesota Wild. Minnesota gewann Spiel vier der Serie gegen die Dallas Stars mit 3:2 nach Verlängerung und glich in der Serie zum 2:2 aus. Sturm kam zum zweiten Mal in der Serie zum Einsatz und assistierte beim zwischenzeitlichen Ausgleich im Schlussdrittel.

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