Der 23-jährige Peterka unterschrieb laut NHL einen Fünfjahresvertrag über 38,5 Millionen US-Dollar (durchschnittlich 7,7 Millionen pro Jahr) bei Utah, wo auch der deutsche Nationalspieler Maksymilian Szuber unter Vertrag steht. Der Stürmer wäre am 1. Juli ein Restricted Free Agent geworden, nachdem er seinen dreijährigen Einstiegsvertrag erfüllt hatte. Buffalo hatte Peterka beim NHL-Draft 2020 in der zweiten Runde an Position 34 ausgewählt.

„JJ ist ein hochqualifizierter, kreativer, junger Stürmer mit einem extrem hohen Potenzial“, sagte Bill Armstrong, General Manager der Utah Mammoth. Peterka hatte in seiner dritten vollen NHL-Saison mit 68 Punkten (27 Tore, 41 Assists) in 77 Spielen eine neue persönliche Bestmarke aufgestellt. Nur Topstar Leon Draisaitl und Tim Stützle gelangen als Deutsche in der NHL mehr Scorerpunkte in einer Spielzeit.

Wegen seiner ungeklärten Vertragssituation hatte der gebürtige Münchner Peterka, WM-Silbermedaillengewinner von 2023, im vergangenen Mai auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden verzichtet.