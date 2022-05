Der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm gehört seit November 2018 dem Stab der Los Angeles Kings an. Er sagt: "In einem Verein passieren Dinge, von denen die meisten Leute gar nichts wissen."

Marco Sturm hat mit dem deutschen Eishockeyteam 2018 Olympia-Silber gewonnen. Der Assistenzcoach der LA Kings erklärt, was sich in Deutschland verbessern muss, wie man das schlechteste Team der Liga in die Playoffs führt - und was Leon Draisaitl ausmacht.