Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL unterbricht die Saison wegen der vielen Coronafälle in der Liga nun doch. Einen Tag, nachdem sie einen solchen Schritt noch ausgeschlossen hatte, gab die NHL ihre Kehrtwende in einer Mitteilung am Montagabend (Ortszeit) bekannt. Demnach müssen alle 32 Mannschaften vom 22. bis 25. Dezember komplett pausieren, dürfen nicht trainieren und erst am 26. Dezember wieder auf Reisen oder vom Nachmittag an aufs Eis gehen. Für die Unterbrechung sagte die NHL die fünf für Donnerstag angesetzten Partien ab. Im Spielplan für Mittwoch war ohnehin keine Partie mehr übrig geblieben.

Die Zahl der abgesagten Spiele seit dem Saisonbeginn steigt damit auf 49. Eine Teilnahme der Profis aus der besten Eishockey-Liga der Welt an den Olympischen Spielen wird immer unwahrscheinlicher. Die NHL hatte sich mit der Spielergewerkschaft zwar auf eine Saisonpause im Februar geeinigt, um Nationalspielern wie den Deutschen Leon Draisaitl (Edmonton), Philipp Grubauer (Seattle) oder Moritz Seider (Detroit) die Reise nach China zu ermöglichen. Doch wenn die Risiken infolge der Pandemie oder die Zahl der nachzuholenden Partien zu hoch werden, kann die Liga diese Zusage widerrufen - beides scheint nun der Fall zu sein.

Der ehemalige deutsche Bundestrainer Marco Sturm, aktuell Co-Trainer beim NHL-Klub Los Angeles Kings, sagte: "Die Zeit drängt, und langsam muss man eine Entscheidung treffen. Momentan gehe ich eher nicht davon aus, dass NHL-Spieler bei den Olympischen Spielen auf dem Eis stehen werden." Im Interview mit der Augsburger Allgemeinen drückte Sturm sein Bedauern darüber aus. Man müsse aber die Konsequenzen für die Klubs bedenken, falls ihre Spieler sich in Peking mit dem Virus infizieren sollten. Unter Sturm hatte das deutsche Team 2018 in Pyeongchang mit der Silbermedaille den größten Erfolg der deutsche Eishockey-Geschichte gefeiert.

Schon vor der verlängerten Weihnachtspause hatte die NHL für weitere Teams die Schließung ihrer Trainingsanlagen angeordnet und Partien abgesagt. Columbus Blue und Montréal durften bereits nicht mehr als Teams trainieren und dürfen dies auch bis mindestens 26. Dezember nicht tun. Zwei Partien der Blue Jackets gegen die Buffalo Sabres finden deswegen nicht statt. Die Partien der Montréal Canadiens waren zuvor schon abgesagt worden. Ebenfalls nicht ausgetragen wurde das für Dienstag angesetzte Spiel von New Jersey bei den Pittsburgh Penguins.