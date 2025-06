Den Edmonton Oilers um Leon Draisaitl droht in den Stanley-Cup-Finals wie im vergangenen Jahr eine große Enttäuschung gegen die Florida Panthers. Vor den eigenen Fans unterlagen die Oilers dem Titelverteidiger im fünften Spiel der Best-of-Seven-Serie 2:5. Edmonton liegt nach Siegen damit 2:3 hinten. Bereits in der deutschen Nacht zum Dienstag könnten die Panthers erneut die Meisterschaft in der weltweit besten Eishockey-Liga perfekt machen.