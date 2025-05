Auch ohne Scorerpunkt des deutschen Eishockeyprofis Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers das vierte Playoff-Duell mit den Vegas Golden Knights dominiert. Sie stehen in der Profiliga NHL dicht vor dem Halbfinaleinzug. Nach einem 3:0 in der eigenen Areaa führen die Kanadier in der Best-of-seven-Serie 3:1, schon am Mittwoch kann Edmonton auswärts alles klarmachen.