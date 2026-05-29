Nationalspieler Dominik Kahun kehrt nach acht Jahren in der NHL und in der Schweiz in die Deutsche Eishockey Liga ( DEL ) zu Red Bull München zurück. Der Silbermedaillengewinner von Olympia 2018 und der WM 2023 hatte seinen Vertrag beim Schweizer Erstligisten HC Lausanne vorzeitig aufgelöst. „Es fühlt sich wie ein großes und emotionales Homecoming an. Es ist der perfekte Zeitpunkt für mich und meine Familie, hier Wurzeln zu schlagen“, sagte der 30-Jährige, der mit der DEB-Auswahl bei seiner neunten WM nach der Vorrunde ausgeschieden war.

Eishockey-Nationalmannschaft : Wer sind wir, wo stehen wir und wo wollen wir hin? Nach dem zweiten WM-Vorrunden-Aus nacheinander sucht das deutsche Eishockey nach den Gründen – und nach sich selbst. Die Zeit drängt, denn: Im nächsten Jahr ist Heim-WM. SZ Plus Von Johannes Schnitzler ...

Kahun hatte im vergangenen Sommer seine Lebensgefährtin Antonia geheiratet, im August erwartet das Paar das erste Kind. In München spielte der vielseitig einsetzbare Stürmer bereits von 2014 bis 2018 und gewann mit dem Klub dreimal in Serie die deutsche Meisterschaft. Nach dem Silbercoup von Pyeongchang wechselte er in die NHL, in der er für die Chicago Blackhawks, die Pittsburgh Penguins, die Buffalo Sabres und die Edmonton Oilers 188 Spiele bestritt. 2021 kehrte er nach Europa zurück zum SC Bern, wo er zu den Topscorern der National League gehörte, mit Lausanne wurde er 2025 Zweiter.

„Der Kontakt ist über die Jahre nie abgerissen“, sagte Red-Bull-Manager Christian Winkler, „als sich nun die Chance ergeben hat, Dominik im besten Eishockeyalter zurückzuholen, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dies zu realisieren.“ In der Nationalmannschaft gehört Kahun seit Jahren zu den stärksten Offensivkräften, er ist einer von nur vier doppelten Spielern, die 2018 und 2023 sensationell ins Finale vorstießen. Bei der laufenden WM in der Schweiz blieb er ohne Scorerpunkt.