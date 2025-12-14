Meilenstein in Reichweite: Auch dank des überragenden Vorlagengebers Leon Draisaitl sind die Edmonton Oilers in der NHL auf Kurs. Der Eishockeyprofi steuerte zum 6:3-Erfolg der Oilers bei den Toronto Maple Leafs drei Torvorlagen bei, damit steht der gebürtige Kölner in seiner NHL-Karriere bei 999 Scorerpunkten – und kann bereits am Montag im Spiel bei den Montréal Canadiens als erster Deutscher in den 1000er-Klub einziehen, der bislang 102 Mitglieder umfasst. Für Edmonton war es der vierte Sieg in den vergangenen fünf Spielen.

„Das hätte ich mir nie träumen lassen“, sagte der 30-jährige Kölner, der in 822 NHL-Spielen auf 416 Tore und 583 Assists zurückblicken kann: „Dass ich diesem Traum nun so nahe bin und ihn hoffentlich in naher Zukunft verwirklichen kann, ist schwer in Worte zu fassen.“ Den deutschen NHL-Punkterekord hat der 2014 an Position drei gedraftete Draisaitl längst inne – zuvor hatte ihn Marco Sturm (487 Punkte), heute Trainer der Boston Bruins, gehalten. Auch Draisaitls Sturmpartner Connor McDavid zeigte sich erneut in Bestform und erzielte drei Scorerpunkte (zwei Tore, ein Assist). „Unser Team hat gut gespielt, und natürlich haben Leon und Connor das Spiel an sich gerissen, waren am Torerfolg beteiligt und haben uns auf die Anzeigetafel gebracht“, resümierte Headcoach Kris Knoblauch: „Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft.“

Die Detroit Red Wings um Nationalspieler Moritz Seider kehrten nach der jüngsten Niederlage gegen die Oilers in die Erfolgsspur zurück. Der Tabellenzweite der Atlantic Division siegte bei den Chicago Blackhawks souverän mit 4:0, auch für die Red Wings war es der vierte Sieg in den vergangenen fünf Spielen. Seider stand rund 26 Minuten auf dem Eis und blieb ohne Scorerpunkt.