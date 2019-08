München (dpa) - Das sensationelle Olympia-Silber 2018 hat deutschen Eishockeyprofis in der NHL nach Ansicht von Nationalstürmer Dominik Kahun nur vorübergehend zu höherem Ansehen verholfen. "Am Anfang schon, da wurde man immer wieder darauf angesprochen, aber das Interesse hat sich wieder etwas gelegt. Ich will nicht sagen, dass man belächelt wird als deutscher Spieler, das wäre falsch, aber es ist auch nicht so, dass alle gleich begeistert sind, wie es ist, wenn ein Russe oder Schwede kommt", sagte der 24 Jahre alte Nationalspieler in einem Interview der "Abendzeitung München" (Donnerstag).