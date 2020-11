Von Christian Bernhard

Wie gut auch einem erfahrenen Eishockeyprofi ein bisschen Normalität tut, hat Patrick Reimer zuletzt erlebt. Der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) war verzückt ob des "kleinen Zeichens von Normalität", das er dieser Tage verspürte. Der 37-Jährige ist seit mehr als 17 Jahren Eishockeyprofi und durfte am vergangenen Wochenende erstmals nach rund neun Monaten Zwangspause wieder der Ausübung seines Berufs nachgehen: Profi-Eishockey zu spielen. "Jeder Sportler will und braucht den Wettkampf, deswegen war es schön, dass es wieder um Punkte geht", erzählt Reimer. "Da war es für mich erst einmal sekundär, ob das in der ersten oder zweiten Liga ist."

Seine zweite Aussage verdeutlicht, wie arg das deutsche Eishockey durch die Coronakrise gebeutelt wurde. Reimer geht nämlich derzeit in der DEL2, der zweiten deutschen Liga, seinem Job nach, da die DEL noch nicht beschlossen hat, ob und wann ihre Saison startet. Kommende Woche soll auf einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung eine Entscheidung bekannt gegeben werden, im Raum steht ein Saisonstart in der zweiten Dezemberhälfte. Deshalb stürmt Reimer aktuell für seinen Heimatverein ESV Kaufbeuren, mit dem er am ersten Spieltags-Wochenende erst 8:1 gegen Dresden gewann und dann 2:7 in Bietigheim verlor. Bei seinem ersten Auftritt verbuchte er gleich drei Scorerpunkte, und bis zu seinem ersten Zweitligator seit 2005 brauchte er knapp vier Spielminuten.

Reimer hat, wie alle in Deutschland aktiven Eishockey-Profis, turbulente Monate hinter sich. Monate voller Ungewissheit, wie und ob überhaupt es mit dem Spielbetrieb weiter geht. Er habe die Unsicherheit "definitiv" gespürt, erzählt der erfahrene Profi, "es ist schon eine psychische Belastung, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Aber diese Belastung verspüren gerade sehr, sehr viele Menschen." Der Nürnberger Kapitän versuchte, diese Ängste und Sorgen im deutschen Profi-Eishockey zu bündeln, indem er die Spielergewerkschaft SVE mitbegründete. Gesprächsbedarf gab und gibt es genug. "Die Spieler sind verunsichert", sagt er.

Diese Ungewissheit führte in mehreren Fällen dazu, dass Profis vorzeitig ihre Karriere beendeten. Patrick Reimer beobachtet diese Entwicklung als Gewerkschafter besonders besorgt. Eine Auswirkung der Corona-Krise sei leider auch, dass viele Spieler diesen Weg gehen, um in diesen Zeiten voller Fragezeichen die beste Entscheidung für die Familie zu treffen, erklärt er. "Sie orientieren sich dann vielleicht doch schon früher als geplant um, versuchen in der normalen Arbeitswelt Fuß zu fassen." Auch deswegen hofft er, dass die DEL bald ihren Spielbetrieb aufnimmt, "damit nicht noch viele andere gute Spieler frühzeitig die Reißleine ziehen müssen."

Patrick Reimer hat dieses Thema aus nächster Nähe zu spüren bekommen. Sein Bruder Jochen, 14 Jahre lang Torhüter in der DEL, gab vergangene Woche sein vorzeitiges Karriereende bekannt. "In diesen unvorhersehbaren Zeiten, die von großer Unsicherheit geprägt sind, ist für meine Familie und mich nun der passende Moment, um den Schritt in das Leben nach dem Profisport zu machen", erklärte Jochen Reimer, der vor kurzem zum zweiten Mal Vater geworden ist, seinen Schritt. Patrick Reimer weiß, dass seinem Bruder die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, er spricht von einem "pragmatischen" Entschluss. Leider, sagt er, "bekommt nicht jeder einen Bilderbuchabschied".

Patrick Reimer steht weiter auf dem Eis, am Freitag trifft er mit Kaufbeuren auf Landshut, am Sonntag geht es nach Heilbronn. Die teils wilden Ergebnisse an den ersten zwei Spieltagen - in sieben Partien des Auftakt-Wochenendes fielen neun oder mehr Treffer - führt der Angreifer nicht nur auf die lange Pause zurück. Er glaubt auch, dass die Partien in der zweiten Liga "nicht ganz so taktisch geprägt" sind wie im Oberhaus. Das liege an den vielen jungen Spielern, die in der DEL2 auflaufen und der dadurch noch etwas fehlenden "taktischen Ausbildung". Viele hochwertige Torchancen werden zugelassen, was dann zu hohen Ergebnissen führt.

Reimers DEL2-Leihvertrag läuft so wie der zahlreicher anderer großer Namen (Felix Schütz in Landshut, sein Nürnberger Teamkollege Niklas Treutle in Ravensburg) bis Ende des Monats. Dann kehrt er zu seinen Nürnberg Ice Tigers zurück, um sich mit den Mittelfranken auf den immer wahrscheinlicheren DEL-Start vorzubereiten. Der 37-Jährige ist "sehr zuversichtlich", dass er schon bald auf DEL-Eis stehen kann. "Man hat gesehen, dass es in anderen Ligen funktioniert, wenn man die Sache richtig anpackt."

Mitentscheidend für diese gute Prognose seien Zugeständnisse der Sponsoren und ein weiterer Gehaltsverzicht der Spieler. Ob das für alle 14 DEL-Vereine reicht, ist allerdings weiter unsicher. Reimer befürchtet: "Es werden nicht alle Vereine die Möglichkeit haben zu spielen." Aber er hofft, "dass es ein Großteil ist und dass man noch eine vernünftige Saison über die Bühne bringt".