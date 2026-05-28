Eishockey -Nationalspieler Phillip Sinn verlässt den EHC Red Bull München und wechselt in die nordamerikanische Profiliga NHL . Wie der Verein am Donnerstag bekanntgab, habe der 22-Jährige ein entsprechendes Angebot angenommen. Wohin genau es den Verteidiger zieht, blieb zunächst jedoch offen. In der vergangenen Saison hatte Sinn in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) 46 Spiele für die Münchner absolviert. Bei der laufenden Weltmeisterschaft in der Schweiz kam er in sieben Gruppenspielen fünfmal zum Einsatz, im Schnitt spielte er pro Partie 2:02 Minuten. Deutschland hat bei dem Turnier das Viertelfinale verpasst.

Weltmeisterschaft in der Schweiz : Spielplan der Eishockey-WM 2026: Das Viertelfinale im Überblick Nach Olympia ist vor der WM: Am 15. Mai startet die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz. Der Spielplan mit den deutschen Spielen und allen Ergebnissen. Von Marko Zotschew ...

Sinn war im Sommer 2025 nach München gewechselt, zuvor hatte er beim EC Red Bull Salzburg gespielt, mit dem er zweimal die Meisterschaft in der multinationalen ICE Hockey League gewann. Für ihn erfülle sich nun „ein Traum“, sagte Sinn: „Ich bin unendlich dankbar für jeden Einzelnen, der mir bis hierhin geholfen hat.“

Sinn wäre in der kommenden Saison der achte deutsche Spieler in der NHL neben Leon Draisaitl, Joshua Samanski (beide Edmonton Oilers), Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Moritz Seider (Detroit Red Wings), JJ Peterka (Utah Mammoth), Lukas Reichel (Boston Bruins), Tim Stützle (Ottawa Senators) und Nico Sturm (Minnesota Wild). Dazu kommen Wojciech Stachowiak (Detroit) und Maksymilian Szuber (Utah), die zuletzt aber nur in der AHL zum Einsatz kamen.