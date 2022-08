Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat seinen Vertrag beim SC Bern vorzeitig bis 2027 verlängert. Das teilte der Schweizer Erstligist am Dienstag mit. Der 27-jährige Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 hatte nach NHL-Engagements bei den Chicago Blackhawks, den Pittsburgh Penguins, den Buffalo Sabres und den Edmonton Oilers 2021 keinen Vertrag in der nordamerikanischen Profiliga mehr erhalten und sich dem 16-maligen Schweizer Meister angeschlossen.

Ob sein neuer Kontrakt eine Ausstiegsoption für die NHL enthält, ist unklar. "Ich fühle mich in Bern unglaublich wohl. Die Fans, die Stadt, der Club: Alles passt für mich. Mein Ziel ist es, mit dem SCB Meister zu werden", sagte Kahun. In der vergangenen Saison hatten die Berner die Playoffs in der National League verpasst, bei der Weltmeisterschaft 2022 in Finnland fehlte Kahun verletzt.