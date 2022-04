Der EHC Red Bull München ist mit einem Sieg ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Die Mannschaft von DEL-Rekordtrainer Don Jackson gewann am Mittwoch Spiel eins der Best of 5-Serie gegen die Grizzlys Wolfsburg zuhause mit 5:1. Auffälligster EHC-Spieler war Kapitän Patrick Hager, der zwei Tore selbst erzielte (13., 23.) und das 4:0 von Konrad Abeltshauser (36.) vorbereitete. Ben Street (17.) und Ben Smith (42.) trafen ebenfalls für die Münchner, Jordan Murrays 1:5 (53.) war nur noch Ergebniskosmetik. Spiel zwei findet am Freitag in Wolfsburg statt.