Fünf Tore in nicht einmal 15 Spielminuten gegen die beste Abwehr der Liga: Dieses seltene Kunststück ist am Freitag dem EHC Red Bull München gelungen. Leidtragender war der ERC Ingolstadt, der sich am Ende zuhause 3:6 geschlagen geben musste. "Wir sind einfach überrannt worden", sagte Ingolstadts Stürmer Louis Brune bei Magentasport zum beeindruckenden EHC-Startdrittel.

Die Mannschaften waren mit unterschiedlicher Gemütslage ins Derby gegangen: Während die Münchner zuletzt erstmals in dieser Saison zweimal in Folge in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren hatten und die Tabellenführung an die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven abgeben mussten, siegten die Ingolstädter fünfmal in Serie und rückten in der Tabelle bis auf zwei Punkte an die zweitplatzierten Münchner heran. Doch am Freitag gab es für Ingolstadt nichts zu holen. Ben Smith (5.), Justin Schütz (6.), Chris DeSousa (12. und 26.), Yasin Ehliz (15.) und Maximilian Kastner (15.) schossen den EHC früh uneinholbar in Führung. "Wir wollten gedankenschneller sein, das hat super funktioniert", sagte Schütz. Am Sonntag empfangen die Münchner die Iserlohn Roosters.