München (dpa) - Der EHC Red Bull München ist im Viertelfinale der Champions Hockey League ausgeschieden. Der deutsche Vizemeister verlor am Dienstag das Rückspiel gegen Djurgården Stockholm mit 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) und verpasste nach dem 1:5 im ersten Duell klar den Einzug in die Vorschlussrunde. Vor 3450 Zuschauern konnte das Team von Trainer Don Jackson viele Chancen nicht nutzen, die Schweden trafen durch Tom Nilsson (23. Minute), Kalle Östman (44.) und Henrik Eriksson (57.). In der Vorsaison hatte München noch das Endspiel in dem kontinentalen Wettbewerb erreicht. Diesmal war der Tabellenführer in der Meisterschaft der letzte deutsche Vertreter in der CHL.