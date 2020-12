"Mann des Spiels": Mark Voakes (rechts) erzielt im Finale gegen Bremerhaven den Treffer zum 5:5 - Endstand 7:5 für den EHC. Für München gab es einen Pokal und für Voakes den Titel "Man of the Match".

Vier Tage vor dem Start in die DEL-Saison gewinnt der EHC Red Bull das Vorbereitungsturnier und die Erkenntnis: So wild wird es nicht werden.

Von Christian Bernhard, Bremerhaven/München

Vorbereitungsspiele sind in erster Linie dafür da, Erkenntnisse für den Ernstfall zu erlangen. Die Haupt-Erkenntnis, die Don Jackson am Sonntag gewann, lautete: So wild geht es im Normalfall nicht zu. Der Trainer des EHC Red Bull München durfte sich zu zwölf Toren Notizen machen - und trat die Heimreise mit einem Pokal an. Die Münchner entschieden das Finale des Magentasport Cups in Bremerhaven nach abwechslungsreichen 60 Minuten mit 7:5 für sich. "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert", sagte Dominik Kahun, Münchens Leihgabe aus der NHL, "besonders dann, als wir im Rückstand waren." Der Cup diente als Vorbereitungsturnier für die am Donnerstag beginnende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Erst hat der EHC Glück, dann übernimmt München das Kommando

Die Münchner hatten in der Anfangsphase bei einem Pfostentreffer des Ex-EHC-Angreifers Jan Urbas Glück, bestimmten danach aber das Geschehen. Und das vor allem mit ihrem aggressiven Forechecking, das die Bremerhavener vor große Probleme stellte. Frank Mauer, der in Abwesenheit des angeschlagenen Patrick Hager das Team als Kapitän aufs Eis führte, verwertete einen schönen Querpass von Philip Gogulla zum 1:0 (7. Minute). Am Treffer beteiligt war auch Kahun, der dritte Angreifer dieser Sturmlinie, die über das gesamte Turnier betrachtet die auffälligste und gefährlichste der Münchner war. In der letzten der ersten 20 Minuten legte Luca Zitterbart nach: Der junge Verteidiger leitete einen Angriff ein und vollendete ihn auch zum 2:0, weil er konsequent zum Tor zog und einen Abpraller verwertete. Für den 22-Jährigen war es das erste Turniertor. Jan Urbas verkürzte 29 Sekunden vor der ersten Drittelpause mit einer Direktabnahme auf 1:2 aus Sicht der Heimmannschaft.

2:0, 3:1, 4:3 - und plötzlich liegen die Münchner 4:5 hinten

Die Münchner traten trotz des Gegentreffers auch zu Beginn des Mitteldrittels konzentriert auf und freuten sich über das 3:1 von Kahun in Überzahl (24.). Doch dann ging es drunter und drüber - und zwar oft vor dem Münchner Kasten. Niklas Andersen (28.) und Anders Krogsgaard (30.) glichen für die Pinguins aus, die sich auch von Chris Bourques erneutem Führungstreffer für den EHC (32.) nicht aus dem Konzept bringen ließen. Im Gegenteil: Erneut Andersen (34.) und noch einmal Urbas wieder mit einer harten Direktabnahme (39.) brachten Bremerhaven mit 5:4 in Front. Auf dem Weg in die zweite Drittelpause hatte der EHC vier Gegentreffer in nur elfeinhalb Minuten zu verdauen.

Dass die Pinguins im Spiel nach vorne gewaltig auftreten können, hatten sie bereits in den vorherigen Turnierspielen unter Beweis gestellt. Sie gewannen mit der besten Turnier-Offensive alle ihre sechs Gruppenspiele und schenkten den Mannheimer Adlern im Halbfinale sechs Treffer ein. Dieser Mannschaft Platz und Zeit zu geben, wird bestraft - diesen Vorwurf musste sich der EHC im Mitteldrittel gefallen lassen.

Im Halbfinale am Freitag hatte das auf Münchner Seite defensiv noch deutlich stabiler ausgesehen. Beim 3:1 gegen die Düsseldorfer EG feierte Nationalspieler Yasin Ehliz nach seiner Verletzungspause ein Top-Comeback mit zwei Toren innerhalb von nur 38 Sekunden im Mitteldrittel. Tor Nummer drei, das den Münchnern nach Charlie Jahnkes 2:1 (38.) eine entspannte Schlussphase bescherte, ging auf das Konto von Bourque (55.). Kapitän Hager hatte kurz vor der ersten Drittelpause eine Scheibe auf die Hand bekommen und war nicht mehr aufs Eis zurückgekehrt. Er fehlte den Münchnern auch am Sonntag.

In Bremerhaven blieb Kevin Reich nach dem Mitteldrittel in der Kabine. Sein eigener Verteidiger Daryl Boyle war nach einem Zweikampf mit Bremerhavens Carson McMillan mit Karacho in ihn gerutscht. Daniel Fießinger ersetzte Reich für die letzten 20 Minuten. Und sah, wie der wilde Ritt weiterging - diesmal aber hielten die Münchner die Zügel in der Hand. Mark Voakes fälschte zum 5:5 ab (43.), Keith Aulie markierte das 6:5 (46.) und Maximilian Kastner vollendete einen schnellen Angriff mit Tor Nummer sieben für den EHC (53.). München habe im Schlussdrittel "sehr präzise" gespielt, lobte Pinguins-Trainer Thomas Popiesch. Offensiv galt das für die gesamte Partie.