Von cbe

Der EHC Red Bull München hat am Mittwoch ein enges Derby bei den Augsburger Panthern mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen. Zach Redmond erzielte den Siegtreffer. Die Münchner traten in Augsburg ohne Maximilian Kastner, Justin Schütz sowie Andrew MacWilliam an - und gerieten in Minute sieben in eine fünfminütige Unterzahlsituation, da ihr Kapitän Patrick Hager für einen Check gegen den Kopf von David Stieler mit einer Matchstrafe belegt wurde. Der EHC überstand das lange Unterzahlspiel souverän und hatte dabei durch Frank Mauer auch zwei gute Konterchancen (8., 12.). Wirklicher Offensivrhythmus kam bei den Münchnern aber nicht auf, da sie strafenbedingt insgesamt acht der 20 Startdrittel-Minuten in Unterzahl agieren mussten. Ein Powerplay nutzten die Augsburger mit T.J. Trevelyan zum 1:0 (17.). Michael Clark hätte die Panther-Führung danach zweimal ausbauen können, traf aber jeweils nur den Pfosten (20., 24.).

Die Münchner, die noch im Startdrittel verletzungsbedingt auf Daubner verzichten mussten, wachten Mitte des Spiels auf. Filip Varejcka glich nach schöner Vorarbeit von Gogulla aus (31.), Street vergab bei einem Alleingang die Führung (34.). "Wir haben uns endlich mal zusammengerissen", sagte Varejcka nach dem Mitteldrittel bei Magentasport. Inhalt der Drittelansprache sei gewesen, "dass es so nicht weiter geht. Jetzt sieht es besser aus". Redmond sorgte nach 29 Sekunden der Verlängerung dafür, dass es am Ende gut aussah.