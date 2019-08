München (dpa) - Nach der Finalniederlage in der Champions Hockey League (CHL) hofft der EHC Red Bull München in der kommenden Saison auf den ganz großen Coup. Man wolle es "ein bisschen besser machen als letzte Saison", sagte Neuzugang Philip Gogulla, der von der Düsseldorfer EG gekommen war, am Dienstag in München. In der vergangenen Saison mussten sich die Bayern im Finale der Eishockey-Königsklasse erst im Endspiel den Frölunda Indians aus Göteborg geschlagen geben. Stürmer Gogulla sagte weiter: "Unser Ziel ist es natürlich, dann irgendwann auch mal ganz oben zu stehen."