Deutschlands Eishockey -Star Moritz Seider hat einen langfristigen Millionenvertrag bei den Detroit Red Wings unterschrieben. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler bindet sich bis 2031 an das NHL -Team aus dem US-Bundesstaat Michigan und wird pro Jahr nach Angaben der Red Wings 8,55 Millionen US-Dollar (rund 7,6 Millionen Euro) verdienen. Insgesamt kassiert der frühere Mannheimer in sieben Jahren knapp 60 Millionen Dollar (etwa 53,6 Millionen Euro). Damit unterschrieb Seider, der bei der Eishockey-WM 2023 großen Anteil am Gewinn der Silbermedaille besaß, nach seinem drei Jahre alten Einstiegskontrakt einen ähnlich dotierten Vertrag wie Leon Draisaitl damals bei den Edmonton Oilers. Der Weltklasse-Stürmer kassierte nach seiner ersten Verlängerung rund 8,5 Millionen Dollar. Im September verlängerte Draisaitl bis 2032 und wird pro Jahr rund 14 Millionen Dollar erhalten. Draisaitl steigt damit zum bestbezahlten NHL-Profi auf.

Der damalige Mannheimer Seider wurde 2019 im sogenannten Draft, der Talente-Ziehung, von den Red Wings überraschend an Position sechs gezogen. Nach zwei Jahren beim Farmteam Grand Rapids Griffins und in Schweden bei Rögle BK gehört Seider seit 2021 zu den besten NHL-Verteidigern. In der vergangenen Spielzeit erzielte er neun Tore und bereitete 33 Treffer vor. Bei den Red Wings gehört er neben dem Schweden Lucas Raymond sowie Kapitän Dylan Larkin und Alex DeBrincat zu den Top-Verdienern und soll den elfmaligen Stanley-Cup-Champion nach 2016 endlich wieder in die Playoffs führen. In der vergangenen Spielzeit scheiterte Seider mit seinem Team denkbar knapp.