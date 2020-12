Von Christian Bernhard

Fabio Wagner und Tim Wohlgemuth hatten vor dem dritten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein gemeinsames Anliegen. "Wir sind nicht effizient genug", sagte Wagner, Verteidiger und Kapitän des ERC Ingolstadt. Stürmer Wohlgemuth bemängelte die fehlende Konsequenz vor dem gegnerischen Tor und sagte: "Wenn wir uns ein bisschen pushen, können wir auch fünf, sechs Tore schießen. Die Qualität dazu haben wir." Diese Annahme bestätigte der ERC nun beim 5:1-Heimsieg über die Augsburger Panther am Sonntagnachmittag. Nach dem 4:1 in Nürnberg war es der zweite souveräne Derby-Erfolg in Serie für die Oberbayern.

14 neue Spieler haben die Ingolstädter vor der Saison verpflichtet, einige davon mit klingenden Namen. Die Frage, die sich Beobachter mit Blick auf den talentierten, aber eben ziemlich umgekrempelten ERC-Kader stellten, lautete: Wie schnell wird aus den vielen begabten Einzelspielern eine Mannschaft? Die zwei jüngsten Ingolstadt-Auftritte verheißen diesbezüglich Gutes, wenngleich sie gegen Nürnberg und Augsburg zustande gekommen sind, die auf dem Papier deutlich schwächer besetzt sind und all ihre bisherigen fünf Ligapartien verloren haben. Das Wissen um das vorhandene Potenzial ist beim ERC aber allemal da. "Wir haben sehr gute Einzelspieler und wollen uns weiter als Mannschaft verbessern", sagte Wagner.

Die Schuss-Statistik von 19:5 untermauert die Ingolstädter Dominanz gegen Augsburg

Am Sonntag machten bereits die ersten zwei Spielminuten deutlich, was für eine Art von Derby sich entwickeln würde: der ERC setzte sich im Augsburger Drittel fest und bestimmte die Partie. Die Gäste hatten Probleme, sich zu befreien und litten auch unter dem aggressiven Forechecking der Ingolstädter. Die Belohnung erfolgte aber dank des schnellen Umschaltspiels, seit Jahren eine der großen ERC-Stärken. Nach einem Augsburger Fehlpass in Ingolstadts Drittel nahm Wayne Simpson Tempo auf, profitierte davon, dass Panther-Kapitän Brady Lamb ohne Gegeneinwirkung stolperte und traf aus spitzem Winkel, da Gäste-Torhüter Olivier Roy die Scheibe am kurzen Pfosten durchrutschte (10.). Bitter aus Augsburger Sicht: den Schiedsrichtern entging ein Abseits des ERC in dieser Szene.

Knapp vier Minuten später schaltete Ingolstadt wieder schnell und zielstrebig um, und ermöglichte so Wojciech Stachowiak dessen erstes DEL-Tor (14.). "Der Puck bekommt zu Hause einen Platz neben meinem Bett", sagte der 21-jährige Angreifer. Als dann gleich zwei Augsburger auf der Strafbank saßen, schlug Simpson zum zweiten Mal zu: Der Schuss über Roys Schulter des DEL-Hauptrunden-Topscorers der vergangenen Saison war so präzise, dass der Augsburger Torhüter diesmal nichts machen konnte (17.). Die Schuss-Statistik von 19:5 untermauerte die Ingolstädter Dominanz. "Wir haben alles gemacht, was wir geplant haben", sagte Stachowiak nach dem ersten Drittel.

ERC-Torhüter Michael Garteig machte gleich drei Augsburger Chancen im mittleren Spieldrittel zunichte

Und die Augsburger? Die waren bedient. Verteidiger John Rogl sprach von einer "fast schon unterirdischen" Leistung seiner Mannschaft, "gefühlt sind wir 90 Prozent bei uns im Drittel geschwommen". Auch das Mitteldrittel begann mit dominanten Ingolstädtern, doch plötzlich stand Michael Garteig im Fokus - und das gleich mehrfach. Der ERC-Torhüter machte zwischen der 26. und 31. Minute drei gute Augsburger Chancen zunichte, die größte vergab Samir Kharboutli, der alleine auf Garteig zulief und trotzdem das Nachsehen hatte.

Auch das erste Augsburger Überzahlspiel - in den vergangenen Jahren eine der großen Stärken der Schwaben - blieb erfolglos. Die Ingolstädter, für die erstmals auch Louis-Marc Aubry auflief, schienen die temporeiche Partie trotzdem im Griff zu haben und vermittelten den Eindruck, bei Bedarf etwas drauf packen zu können. Das bestätigten sie zu Beginn des Schlussdrittels. Jaroslav Hafenrichter verkürzte per Nachschuss auf 1:3, doch nur 43 Sekunden später führte der ERC wieder mit drei Toren Vorsprung, da Samuel Soramies einen Zwei-auf-Eins-Konter zum 4:1 vollendete (43.). David Elsner erhöhte auf 5:1 (49.) und profitierte dabei einmal mehr von einem Scheibenverlust der Augsburger.

"Wir dürfen uns nicht so hängen lassen und das Spiel so vergeigen", konstatierte Gäste-Stürmer Marco Sternheimer, dessen Team nur fünf Importspieler im Kader hat. Ingolstadt schöpft alle neun Ausländerpositionen, die pro Partie erlaubt sind, bereits aus - und kann auch deshalb andere Ziele anvisieren.