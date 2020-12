Von Ulrich Hartmann, Köln

Es war nicht so, dass die Kontrahenten sich umarmt oder angefangen hätten, miteinander auf dem Eis zu tanzen: zwei Arme voraus, zwei um die Hüften und schön synchron im Dreivierteltakt. So war das nicht beim 228. rheinischen Eishockeyderby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG. Aber etwas war anders diesmal. "Anders! Komisch! Wenig Emotionen!", sagte der Düsseldorfer Alexander Barta irritiert. Nur vier Wörter brauchte er, um das neue Eishockey zu beschreiben, das Corona-Eishockey ohne Zuschauer.

Köln gegen Düsseldorf, das ist im deutschen Eishockey normalerweise das emotionale Nonplusultra. Nicht zufällig haben sie dieses Duell als Eröffnungsspiel für die neue Saison ausgewählt. Die Rivalität der Fans spiegelt sich auf dem Eis, wo sich bei hohen Geschwindigkeiten rustikale Haudegen begegnen - mit Rüstungen und Helmen geschützt, mit Stöcken und Fäustlingen ausgestattet. Wenn sich drunten zwei raufen, dann schwillt droben bei den Fans die Stimmung an. Eishockey ist normalerweise Sport und Gefecht in einer elektrisierenden Symbiose. Doch ohne Zuschauer ist sogar das Derby unplugged. 60 Minuten reguläre Spielzeit plus fünf Minuten Verlängerung plus acht Penaltys haben sie benötigt, ehe Düsseldorf als 5:4-Sieger feststand. Man hätte das Gefühl bekommen können, am Sieg bestand diesmal nur untergeordnetes Interesse.

Denn die Profis sind heilfroh, überhaupt wieder spielen zu dürfen. Da will man sich nicht streiten mit einem Gegenspieler, dem es genauso geht. Selbst rivalisierende Eishockeyspieler bilden neuerdings eine Schicksalsgemeinschaft. Um weiterarbeiten zu können, nehmen sie große Einschnitte in Kauf. In Düsseldorf bekommen die Spieler vom Klub nur noch maximal den Höchstsatz des Kurzarbeitergelds, 2900 Euro netto. In Köln, hat der dortige Trainer Uwe Krupp gewitzelt, spiele einer wie der Amerikaner Mike Zalewski sozusagen für den Mindestlohn. 9,50 Euro brutto wären das ab Januar, dabei werden Eishockey-Dienstleistungen nie nach Stunden abgerechnet. Der frühere Profi Patrick Köppchen sagt, bei manchem Profi gebe es daheim nur noch "Reis mit Tomatensoße". Das mag eine rhetorische Dramatisierung sein, aber viele Spieler, deren Karrieren ohnehin nur wenige Jahre dauern, haben Familien zu versorgen. Sie hatten eine Heidenangst, dass überhaupt nicht mehr gespielt würde.

Die Stimmung auf dem Eis ist anders - die Spieler halten sich emotional mehr zurück

Nachdem die vergangene Saison im März vor den Playoffs und ohne Meister abgebrochen worden war, ging das Eishockey in eine neunmonatige Corona-Pause. Eishockey lohnt sich in Deutschland eigentlich nur mit Zuschauern. Die Fans sorgen für mehr als die Hälfte des Umsatzes. Anders als in der Fußball-Bundesliga, wo die üppigen Fernsehgelder eine Fortsetzung des Spielbetriebs in leeren Stadien geradezu erzwangen, wäre es in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) rein wirtschaftlich eigentlich angemessen gewesen, die Saison abzusagen. "Eine Komplettabsage hätte aber zu viel Goodwill zerstört", sagt der Liga-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Goodwill ist der immaterielle Vermögenswert eines Unternehmens, also etwa der Unterhaltungswert des Spiels. Zudem befürchtet Tripcke einen konkreten Wertverlust des zentralen "Assets", wie er sagt, nämlich der Spieler: "Die kann man nicht eineinhalb Jahre irgendwo parken."

130 Millionen Euro betrug der Umsatz aller 14 DEL-Klubs in der Saison 2018/19, 110 Millionen Euro waren es noch in der vergangenen abgebrochenen Saison. In der jetzigen Spielzeit, die zwei Monate später begonnen hat und auf fünf Monate verknappt wird, wird der Gesamtumsatz nur noch bei 60 bis 70 Millionen Euro liegen. Um das ohne Zuschauereinnahmen finanzieren zu können, verzichten die Spieler auf bis zu 60 Prozent ihres Gehalts, schießen die Gesellschafter insgesamt eine zweistellige Millionensumme zu, bleiben Sponsoren zu etwa zwei Dritteln an Bord und bekommen die DEL-Klubs zusammen zehn Millionen Euro Corona-Hilfe von der Politik. Die Fernsehrechte bringen der Liga bloß geschätzte fünf bis sechs Millionen Euro ein. Knapp 300 000 Euro davon bekommt jeder Klub. Die Übertragungen beim Sender MagentaSport lindern eher das Leid der ausgesperrten Fans. Viel Geld bringen sie nicht ein.

"Das war ein echt gutes Eishockeyspiel mit viel Action", sagte nach dem Derby der Haie-Trainer Krupp, "ich hoffe, das ist auch im Fernsehen so rübergekommen." Ligaboss Tripcke war einer der wenigen Zuschauer in der Halle. Beim berühmtesten deutschen Eishockeyderby mit drehbuchreifer Dramaturgie vor 18 500 leeren Sitzen in Europas größter Eishockeyhalle hat ihm einerseits das Herz geblutet, andererseits war auch er froh, dass überhaupt wieder gespielt werden kann. Den Rahmen gestalteten die Kölner wie bei einem Spiel mit Publikum: Hallensprecher, Einlauf-Feuer, Werbespots, Maskottchen - sogar die üblichen Warnhinweise, dass Zuschauer sich vor fliegenden Pucks in Acht nehmen sollen. "Wir wollen die Spiele nicht nur technisch abwickeln, sondern ihnen einen würdigen Rahmen geben", sagt Haie-Geschäftsführer Philipp Walter.

Und dieses Derby hat eine fast schon zeremonielle Historie! Am 10. Januar 2015 zum Beispiel wurde es in der Düsseldorfer Fußballarena ausgetragen. 51 125 Zuschauer kamen damals, es war das bestbesuchte Derby jemals. Am Donnerstagabend fand es zum ersten Mal in einer leeren Halle statt. "Mit Publikum hat das Derby natürlich einen ganz anderen Charakter", hat auch der Schiedsrichter Gordon Schukies festgestellt. Der 42-Jährige ist seit sieben Jahren Profischiedsrichter. An das Fehlen jener Kulisse, die sonst alles auf dem Eis emotional verstärkt, muss auch er sich erst gewöhnen. "Das geht aber allen so", sagt er, "uns Schiedsrichtern genauso wie den Spielern." Schukies hat gemerkt, dass die Spieler sich emotional zurückhalten. Das habe aber auch mit den hygienebedingten Corona-Richtlinien zu tun. Wollten früher zwei Spieler raufen, dann streiften sie ihre Handschuhe ab und gingen aufeinander los. Das sollten sie nun lassen: Wer seine Handschuhe auf dem Eis auch bloß auszieht, erhält sofort eine Spieldauer-Disziplinarstrafe.