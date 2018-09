6. September 2018, 18:45 Uhr Eishockey Mit 170 Fans nach Oulu

Nach einem emotionalen Ausflug in den Norden Finnlands stehen für die Nürnberg Ice Tigers nun die ersten Champions-League-Heimspiele ihrer Klubgeschichte an, in denen sie sich beweisen können.

Von Christian Bernhard

Viel zu tun: Die Nürnberger Milan Jurcina (Nummer 68) und Andreas Jenike (Nummer 29) gegen Oulus Jasper Lindsten. (Foto: Sportfoto Zink/imago)

Champions League kann nicht nur schön, sondern auch schmerzhaft sein. Patrick Reimer verlor am ersten Königsklasse-Wochenende seiner langen Karriere drei Zähne, weil ein Gegenspieler beim Versuch, seinen Schläger über den Kapitän der Nürnberg Ice Tigers zu lupfen, diesen mit vollem Schwung in Reimers Gesicht Reimer beförderte. Die zwei Champions-Hockey-League-Partien am Wochenende lässt sich der Nürnberger Stürmer deshalb aber nicht nehmen, er wird mit Vollvisier auflaufen. Es sind ja auch zwei ganz besondere Spiele, die die Franken gegen das tschechische Team Mountfield HK (Freitag, 19.30 Uhr) und den finnischen Meister Kärpät Oulu (Sonntag, 17 Uhr) erwarten: Es sind die ersten Königsklasse-Heimspiele der Nürnberger Klubgeschichte.

Die Bilanz: nicht nur Gegentore in Hülle und Fülle, sondern auch beeindruckende 115 Strafminuten

Wie wichtig der Verein und seine Fans die Champions League nehmen, hatten schon die zwei Auswärtsspiele am vergangenen Wochenende deutlich gemacht. Nachdem bereits 600 Ice-Tigers-Anhänger den 2:1-Auftaktsieg bei Mountfield HK in Tschechien verfolgt hatten, hob tags darauf eine Charter-Maschine aus Nürnberg ab, in der neben der Mannschaft auch 170 Fans saßen. Der Flug war laut den Franken innerhalb einer Stunde ausgebucht.

In Oulu bekamen die Ice Tigers allerdings eine sportliche Lehrstunde verpasst, beim 3:9 kassierten sie nicht nur Gegentore in Hülle und Fülle, sondern auch beeindruckende 115 Strafminuten. Trainer Kevin Gaudet musste sich wie im falschen Film fühlen - allerdings weniger wegen seiner Mannschaft, sondern wegen der Schiedsrichter-Leistung, mit der er aufgrund der vielen Strafzeiten gegen sein Team überhaupt nicht einverstanden war. Den mitgereisten Fans war all das egal, sie sangen lange nach Spielschluss noch so laut, dass die Ice-Tigers-Spieler aus der Kabine zurück kamen, um sich erneut für die Unterstützung zu bedanken. "Dass eine Mannschaft nach einer deutlichen Niederlage noch einmal aufs Eis gerufen und gefeiert wird, während die Fans der Sieger die Halle schon verlassen haben, ist eine einmalige Sache", sagte Ice-Tigers-Boss Thomas Sabo.

Ungewohnter Arbeitsplatz: Nürnbergs Cheftrainer Kevin Gaudet (li.) und sein Assistent Mike Flanagan auf ihrem Ausflug in die Region Nordösterbotten. (Foto: Sportfoto Zink/imago)

Am Freitag haben die Franken die Chance, einen großen Schritt Richtung Achtelfinale zu machen. Mit einem Sieg gegen Mountfield würde es ihnen in den letzten zwei Gruppenspielen voraussichtlich reichen, das direkte Duell gegen den französischen Meister Rouen Dragons für sich zu entscheiden, um in die K.o.-Runde einzuziehen. Das ist laut Sabo das "klare Ziel". Personell ist die Nürnberger Situation allerdings angespannt, die CHL-Auftaktspiele haben nicht nur bei Reimer Spuren hinterlassen. Angreifer Dane Fox, der in Finnland so wie Chris Brown nach einem Faustkampf der Eisfläche verwiesen worden war, ist am Wochenende verletzungsbedingt nicht mit dabei, die Einsätze der Verteidiger Tom Gilbert und Oliver Mebus sind fraglich. Petr Pohl und Mike Mieszkowski fehlen weiterhin. Zumindest kehrt der offensivstarke Abwehrspieler Tyler Aronson ins Nürnberger Aufgebot zurück, Sommer-Zugang Jason Bast kann wohl sein Pflichtspieldebüt im Ice-Tigers-Trikot geben.

Nach dem knappen 2:1-Sieg in Tschechien, den Nationaltorhüter Niklas Treutle nach einer schnellen 2:0-Führung mit insgesamt 40 Paraden festgehalten hatte, wissen die Ice Tigers, dass schon am Freitag ein hartes Stück Arbeit auf sie zukommen wird. Treutle beschreibt die Mountfield-Spieler als "sehr schnell und technisch stark", seine Einschätzung zu den tschechischen Verteidigern werden in erster Linie Nürnbergs Angreifer zu spüren bekommen: "Hinten sind sie immer sehr grob", sagte er.

"Es ist definitiv ein anderer Stil als der, den wir in der DEL gewohnt sind", sagt Brandon Buck

Die Art und Weise, wie die Tschechen das Spiel interpretieren, unterscheidet sich laut Brandon Buck deutlich von der deutscher Mannschaften. "Es ist definitiv ein anderer Stil als der, den wir in der DEL gewohnt sind", sagte der Angreifer, der in den ersten zwei CHL-Partien drei Scorerpunkte verbuchte.

Phil Dupuis wird diesen Stil nicht ein zweites Mal auf dem Eis begutachten können. Der Nürnberger Stürmer wurde für seinen Kniecheck in Oulu, für den er dort schon eine Spieldauerdisziplinarstrafe bekommen hatte, für zwei CHL-Spiele gesperrt. Er muss also noch länger auf sein erstes Königsklasse-Heimspiel im Nürnberg-Trikot warten.