29. März 2019, 23:36 Uhr Eishockey Meister im Halbfinale

Der EHC München gewinnt das sechste Viertelfinal-Duell bei den Eisbären Berlin mit 4:3 - und kann in der DEL weiter auf den vierten Meistertitel in Serie hoffen.

Von Christian Bernhard

Der EHC Red Bull München hat sich auf turbulente Art und Weise den Halbfinaleinzug in den Playoffs der deutschen Eishockey Liga (DEL) gesichert. Der amtierende Meister gewann am Freitagabend sein Auswärtsspiel bei den Eisbären Berlin mit 4:3 (4:1, 0:2, 0:0) und entschied die Serie dadurch mit 4:2 für sich. Nach einer frühen 4:1-Führung geriet die Mannschaft von Trainer Don Jackson aber noch gehörig unter Druck. Der EHC München kann nun ein paar Tage pausieren, ehe er am Mittwoch mit einem Heimspiel in das Halbfinale startet. Der ERC Ingolstadt dagegen muss gegen die Kölner Haie aufgrund einer 2:5-Heimniederlage in eine alles entscheidende siebte Partie am Sonntag in Köln.

Im ersten Spiel ohne Nationalspieler Konrad Abeltshauser, der nach seiner schweren Knieverletzung kommende Woche operiert wird, erwischten die Münchner in Berlin den besseren Start. Maximilian Kastner fälschte einen Schuss von der Blauen Linie von Nationalspieler Daryl Boyle sehenswert zum 1:0 ab (6.). Für Kastner war es der erste Playoff-Treffer in dieser Saison, er hatte erst vor einer Woche sein Comeback nach einer zweimonatigen Verletzungspause gegeben. Die Führung war verdient, da der EHC München zu Beginn auch defensiv sehr aufmerksam zu Werk ging. In den ersten acht Spielminuten ließ er nicht einen Schuss auf das Tor von Nationaltorhüter Danny aus den Birken zu. In Minute neun musste aus den Birken dann allerdings hinter sich greifen, James Sheppard traf in Überzahl zum 1:1. Die Scheibe fälschte er dabei mit seinem Gesicht ab.

Torwart aus den Birken pariert beim Stand von 2:1 einen Penalty

Doch der Titelverteidiger legte vor der ersten Drittelpause stark nach. Mads Christensen, der mit den Eisbären drei Meisterschaften gewonnen hat, vollendete einen Konter zum 2:1 (14.), Kapitän Michael Wolf erhöhte in doppelter Überzahl mit einer platzierten Direktabnahme auf 3:1 (17.). Nur eine Minute später sorgte Justin Shugg sogar für das 4:1, wieder waren die Münchner in Überzahl. "Endlich hat es im Powerplay geklappt", sagte Mads Christensen erleichert, der ebenso wie Wolf auch sein erstes Playoff-Tor erzielt hatte. Das Münchner Überzahlspiel, für das der Verein im Januar extra den ehemaligen Eisbären-Trainer Clement Jodoin verpflichtet hatte, war zuletzt stark in Kritik geraten. Gehörigen Anteil an der deutlichen Führung hatte auch aus den Birken, der beim Stand von 2:1 einen Penalty von Austin Ortega parierte (15.).

Im Mitteldrittel verspielte der Meister EHC die komfortable Führung beinahe. Obwohl die Münchner zunächst eine 79-sekündige doppelte Unterzahlsituation ohne Gegentreffer überstanden, kamen die Eisbären dank der Treffer von Marcel Noebels (30.) und Jamison MacQueen (34., Überzahl) bis auf ein Tor heran. Ihre knappe Führung retteten die Münchner im Schlussdrittel dann über die Zeit.