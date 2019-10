Mannheim (dpa/lsw) - Die Achtelfinalpartien der Adler Mannheim in der Champions Hockey League gegen den tschechischen Club Mountfield HK sind genau terminiert. Zum Hinspiel kommt es für den deutschen Eishockey-Meister am 13. November um 18.00 Uhr, das Rückspiel in der SAP-Arena findet am 19. November um 19.00 Uhr statt. Das teilte die Champions Hockey League am Dienstag mit. Mannheim war als Gruppensieger in die Runde der letzten 16 eingezogen. Neben den Adlern sind aus der Deutschen Eishockey Liga noch der EHC Red Bull München und die Augsburger Panther im Wettbewerb dabei.