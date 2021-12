Der Negativlauf des EHC RB München gegen die Adler Mannheim geht weiter. Der EHC verlor am Sonntag das Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga in Mannheim mit 1:5 und kassierte damit die siebte Niederlage in Serie gegen die Adler. "Manchmal haben wir ein bisschen zu langsam gespielt", sagte Münchens Trainer Don Jackson bei Magentasport. Markus Eisenschmid brachte die Adler nach 19 Sekunden in Führung. Beide Mannschaften agierten im Startdrittel defensiv aufmerksam, wodurch sich der EHC schwertat, klare Torchancen herauszuspielen. Zwei gute boten sich den Münchnern dennoch, doch Felix Brückmann parierte stark gegen Austin Ortega (13.) und Jonathon Blum (19.). Zu Beginn des Mitteldrittels erzielte Frederik Tiffels das 1:1 (22.), nur die Adler waren offensiv abgezockter: Dennis Reul (24.) und Tim Wohlgemuth (36.) brachten die Mannheimer 3:1 in Front, dazwischen scheiterte der EHC mehrmals an Brückmann. "Wir machen unsere Chancen nicht rein und leisten uns Fehler, die Mannheim eiskalt bestraft", sagte Tiffels vor dem Schlussdrittel, in dem Jordan Szwarz (46.) und Mark Katic (60., leeres Tor) für Mannheim trafen.