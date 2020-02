Mannheim (dpa) - Kapitän Marcel Goc steht vor seinem Comeback für den deutschen Eishockey-Meister Adler Mannheim. "Am Samstag bin ich ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, es ist alles nach Plan verlaufen. Ich bin am Donnerstag gegen Nürnberg dabei", sagte der langjährige NHL-Spieler dem "Mannheimer Morgen" (Dienstag). Der 36 Jahre alte Angreifer hatte in den vergangenen acht Wochen wegen einer Beinverletzung pausiert. Mannheim steht in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) neun Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde auf Rang zwei hinter dem EHC Red Bull München. Das Heimspiel gegen die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg findet am Donnerstag (19.15 Uhr) statt.

