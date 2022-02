Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga hat einen wichtigen Stürmer an sich gebunden. Mirko Höfflin wird auch weiterhin für die Oberbayern auf Torejagd gehen. Der 29-Jährige gehörte seit seinem Wechsel an die Donau 2019 stets zu den besten Scorern der Panther. Insgesamt lief der Linksschütze bisher 117 Mal für den ERC auf und verbuchte dabei 33 Tore und 41 Vorlagen. In der laufenden Spielzeit gelangen Höfflin in 37 Einsätzen neun Treffer und 14 Assists. "Mirko ist eine feste Größe in unseren ersten drei Sturmreihen sowie im Powerplay und in Unterzahl. Er ist läuferisch gut und ist sowohl als Außenstürmer als auch als Center vielseitig einsetzbar", sagte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell.