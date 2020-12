Von Johannes Schnitzler, Bad Tölz/München

Seit zwei Wochen haben die Tölzer Löwen kein Spiel mehr in der DEL2 bestritten - Corona. Und nun das: Am Donnerstag ordnete das Amtsgericht München für die weeBusiness GmbH "vorläufige Insolvenzverwaltung" an; wee ist Hauptsponsor des Eishockey-Zweitligisten, der seine Heimspiele in der wee-Arena austrägt. Das Ende für die sportlichen Ambitionen der Tölzer, die schon mal die Wörter Meisterschaft und DEL im Munde führten? Nein, sagt Christian Donbeck, Geschäftsführer der Tölzer Eissport GmbH: "Wir stehen in keiner vertraglichen Verbindung zur weeBusiness GmbH. Unser Ansprechpartner ist die weeConomy AG." Dazu muss man wissen, dass die in der Schweiz ansässige AG des in Bad Tölz geborenen Gründers und "Visionärs" Cengiz Ehliz, der den weltweiten Mobile-Payment-Markt erobern will, ein Firmen-Konglomerat ist, zu dem unter anderem weeBusiness gehört. Der Insolvenzantrag sei Teil eines Restrukturierungsprogramms, wie ein Unternehmenssprecher sagt. Gründe dafür seien "zwei relativ hohe Steuerbescheide" und die geringeren Vertriebsergebnisse durch die Corona-Krise. An den aktuellen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Löwen ändere dies nichts. Über zukünftige Ziele werde man zu gegebener Zeit sprechen.