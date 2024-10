Die Düsseldorfer EG muss Nachwuchshoffnung David Lewandowski mitten in der DEL-Saison nach Kanada ziehen lassen. Der 17-Jährige, der bei den Rheinländern alle Jugendmannschaften durchlaufen hatte und in dieser Saison bei den Profis in der Deutschen Eishockey Liga in den bisherigen sieben Spielen zum Einsatz kam, wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Saskatoon Blades in die Western Hockey League. Der Klub hatte sich im Sommer beim Junioren-Draft die Rechte am Sohn von Ex-Nationalspieler Eduard Lewandowski gesichert.