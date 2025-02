Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers den Negativlauf in der NHL fortgesetzt. Der Vizemeister verlor das Duell bei Tampa Bay Lightning mit 1:4 und kassierte die vierte Niederlage nacheinander. Draisaitl hatte die Oilers mit seinem 43. Saisontor in Führung gebracht, der NHL-Topscorer hat damit in den vergangenen sechs Spielen jeweils mindestens ein Tor erzielt.