Von Christian Bernhard

Der EHC Red Bull München gefällt sich weiter gut in seiner Derby-Rolle. Am Montagabend gewann er auch sein drittes Saisonspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) - und das zum dritten Mal gegen einen bayerischen Rivalen. Beim 6:0-Sieg gegen die Nürnberg Ice Tigers hatte das Team von Trainer Don Jackson wenig Probleme. Torhüter Daniel Fießinger feierte sein zweites Zu-Null-Spiel in der DEL.

Im Fokus stand meist Ilya Sharipov. Der Nürnberger Torhüter, der in der Saison 2015/16 im Kader der Münchner stand, aber kein Spiel für den EHC bestritt, erhielt den Vorzug vor Nationaltorwart Niklas Treutle und hatte von Beginn an jede Menge zu tun. Einen verdeckten Schuss von Yasin Ehliz (2.) und einen knallharten Schlagschuss von Frank Mauer (5.) wehrte er stark ab, auch bei einem unübersichtlichen Getümmel in seinem Torraum war er nicht zu überwinden (9.). In Minute zehn konnte aber auch er nichts machen: Mauer leitete einen schnellen Münchner Konter ein, den Kalle Kosilla vollendete. Das Nürnberger Tor war da zwar leicht verschoben, doch der Treffer zählte nach Videobeweis, da die Scheibe sowieso reingegangen wäre. "Mit dem 1:0 sind wir definitiv besser ins Spiel gekommen", sagte Maximilian Kastner, der gehörigen Anteil am 2:0 hatte, bei Magentasport. Er verdeckte in der 14. Minute Sharipov so die Sicht, dass der Schuss des Ex-Nürnbergers Ehliz im Kasten der Ice Tigers einschlug. Die Franken, die ohne ihren Kapitän Patrick Reimer (Rückenprobleme) antreten mussten, konnten sich bei ihrem Torhüter bedanken, dass sie nur mit einem 0:2-Rückstand in die erste Drittelpause gingen: Sharipov machte Top-Chancen von Chris Bourque (15.) und Trevor Parkes (20.) zunichte.

"Wir spielen es einfach", erklärte Kastner. "Schüsse aufs Tor, Mann vorm Tor, dann passieren solche Sachen." Wie auch in Minute 33, als Patrick Hager von der Blauen Linie abzog und Kastner die Scheibe vor Sharipov zum 3:0 abfälschte. Zuvor hatte Kastner das Torgebälk getroffen (29.), so wie auch sein Sturmkollege Mark Voakes (34.). Hager auf Vorlage von Kastner (42.), Trevor Parkes (50.) und Ehliz (60.) erhöhten auf 6:0, Nicolas Appendino musste verletzt in die Kabine (49.).

Vor dem Derby hatten die Münchner bekannt gegeben, dass ihr Angreifer Bastian Eckl aufgrund einer Oberkörperverletzung mehrere Wochen pausieren muss. Der 20-Jährige ist nach Torhüter Danny aus den Birken, Verteidiger Konrad Abeltshauser sowie den Stürmern Derek Roy und Dennis Lobach bereits Ausfall Nummer fünf beim EHC.