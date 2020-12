Der frühere DEL-Profi Fred Ledlin hat sich wegen Gewalt und sexuellen Missbrauchs einer Sammelklage gegen die kanadischen Eishockey-Juniorenligen angeschlossen. "Alle haben es gesehen, und alle haben es gewusst", sagte der 57-Jährige im Gespräch mit den Eishockey News und schilderte eindringlich die Erniedrigungen, die er als 16-Jähriger vor allem in der Kabine oder im Bus erleiden musste: Ihm wurde ein mit Wärmesalbe bestrichener Zahnstocher in den Penis eingeführt oder ein Schläger in den Hintern gesteckt. Auf den bis zu 30 Stunden langen Busfahrten zu Auswärtsspielen habe er sich "nie getraut zu schlafen". Der Klage von 14 Spielern gegen den Dachverband CHL und die drei Juniorenligen OHL, QMJHL und WHL schloss sich der Kanadier mit einer eidesstattlichen Erklärung an, weil Gewalt und sexueller Missbrauch noch immer gegenwärtig seien.