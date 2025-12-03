Harold Kreis bleibt Eishockey -Bundestrainer. Der 66-jährige Kanadier verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum Ende der Saison 2026/27. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch mit. Kreis, der das Amt im März 2023 angetreten und die Nationalmannschaft wenige Monate später zur WM-Silbermedaille geführt hatte, wird somit auch bei der Heim-Weltmeisterschaft 2027 in Mannheim und Düsseldorf hinter der deutschen Bande stehen.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen des DEB und die Möglichkeit, den eingeschlagenen Weg mit der Mannschaft über die laufende Saison hinaus fortzusetzen“, sagte Kreis. Der ursprüngliche Vertrag des früheren DEB-Verteidigers wäre nach den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) und der Weltmeisterschaft in der Schweiz (15. bis 31. Mai) ausgelaufen.„Die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam, den Spielern und dem gesamten DEB-Umfeld ist hervorragend. Besonders die Heim-WM 2027 ist eine große Motivation für uns alle – es ist eine besondere Ehre, die deutsche Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft im eigenen Land zu betreuen“, so Kreis weiter: „Wir wollen uns deshalb bei den nächsten Großereignissen wie Olympia und der WM bestmöglich präsentieren und gehen mit diesem Mindset die kommenden Herausforderungen an.“

DEB-Kapitän Moritz Müller : Der alte Mann will noch mehr Drei Monate vor den Olympischen Spielen gehen dem deutschen Eishockeyteam die Abwehrspieler aus. Für Kapitän Moritz Müller die Chance zu zeigen, dass er auch mit 39 Jahren unentbehrlich ist. Von Johannes Schnitzler ...

Nach der ersten WM-Medaille seit 70 Jahren in Riga und Tampere 2023 und der gleichbedeutenden Qualifikation für Olympia erreichte Deutschland unter Kreis bei dem darauffolgenden Turnier das Viertelfinale. Im vergangenen Mai folgte mit dem WM-Vorrunden-Aus in Dänemark allerdings der erste große Dämpfer. Auch beim Deutschland Cup im November fehlte dem Kreis-Team die Konstanz.

„Er ist eines der Gesichter unseres Sports und repräsentiert damit die Nationalmannschaft auch nach außen“, sagte DEB-Sportvorstand Christian Künast über den Bundestrainer: „Die Vertragsverlängerung ist ein klares Signal für Kontinuität und Vertrauen, darüber waren wir uns im Vorstandsteam und mit dem Aufsichtsrat des DEB einig.“