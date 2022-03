Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich im Abstiegskampf mit Verteidiger Carl Neill verstärkt. Der 25-Jährige kommt vom kanadischen Team Laval Rocket aus der unterklassigen AHL und unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende. Das teilte der KEC am Dienstag mit. Die Haie sind momentan Drittletzter der DEL, die direkten Konkurrenten Bietigheim Steelers, Iserlohn Roosters und Schlusslicht Krefeld Pinguine haben aber deutlich weniger Spiele absolviert. Der Tabellenletzte steigt am Saisonende in die DEL2 ab.