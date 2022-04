Die Kölner Haie haben sich am letzten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga den letzten Endrundenplatz gesichert. Der achtmalige deutsche Meister verteidigte am Sonntag Platz zehn. Den Haien reichte ein 1:0 nach Verlängerung (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) gegen den ERC Ingolstadt zum Einzug in die Pre-Playoffs, wo sie wieder auf die Oberbayern treffen. In der ersten Partie am Dienstag hat Köln Heimrecht, das zweite Spiel (7. April) der Best-of-Three-Serie findet ebenso in Ingolstadt statt wie das mögliche Entscheidungsspiel (8. April). In der zweiten Begegnung der Pre-Playoff-Runde spielen die Nürnberg Ice Tigers und die Düsseldorfer EG um einen Platz im Viertelfinale. Dort sind die Fischtown Pinguins Bremerhaven bereits angekommen - als Sechster der Vorrunde sicherten sie sich nach einem 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) bei den Grizzlys Wolfsburg den letzten Playoff-Platz.