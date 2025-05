Die Kölner Haie haben für die kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dänischen Nationalspieler Patrick Russell verpflichtet. Der 32 Jahre alte Angreifer kommt vom schwedischen Erstligist Linköping HC an den Rhein. Sportdirektor Matthias Baldys sagte: „Er ist in der Offensive variabel einsetzbar.“ Russell feierte mit Dänemark vor einer Woche bei der WM einen historischen Triumph, als er mit dem Co-Gastgeber im Viertelfinale Rekordweltmeister Kanada besiegte. Zuvor hatte er mit seiner Nationalmannschaft das deutsche Team in der Vorrunde ausgeschaltet. Der Stürmer hat NHL-Erfahrung: Bei den Edmonton Oilers bestritt er mit Leon Draisaitl zwischen 2018 und 2021 insgesamt 59 Spiele.