Düsseldorf (dpa) - Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Kölner Haie hat Mittelstürmer Colin Smith vom ERC Ingolstadt verpflichtet. Der 26 Jahre alte Deutsch-Kanadier erhält in Köln einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Das teilten die Haie am Donnerstag mit.

Der im kanadischen Edmonton geborene Center erzielte in der laufenden Spielzeit in 17 Einsätzen drei Tore für die Ingolstädter. Davor spielte er unter anderem bei den Eisbären Berlin, seine Karriere begann er in der AHL (American Hockey League). Im Unterbau der NHL gelangen Smith, der für die Colorado Avalanche auch ein NHL-Spiel bestritt, in 347 Partien 64 Tore und 144 Assists.