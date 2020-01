Köln (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben ihren ersten Auswärtssieg im neuen Jahr gefeiert. Am Sonntagnachmittag gewannen die Hauptstädter bei den Kölner Haien mit 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 1:0) nach Verlängerung und behaupteten damit den vierten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). James Sheppard sorgte in der letzten Minute der Overtime zumindest für zwei Punkte, nachdem die Berliner durch Treffer von Sheppard, Marcel Noebels und Kai Wissmann zwischenzeitlich bereits mit 3:0 geführt hatten.

Vor 17 146 Zuschauern in der Kölner Arena gelang den Eisbären ein Blitzstart: Schon nach 75 Sekunden sorgte Sheppard für die Führung. Die Berliner konzentrierten sich nun vor allem darauf, Risiken in der Defensive zu vermeiden. Ihre erste gute Chance im zweiten Drittel nutzte Noebels, der einen Alleingang eiskalt abschloss. Nur 57 Sekunden später baute Wissmann mit seinem ersten Saisontor die Führung weiter aus.

Doch die Eisbären gaben den Vorsprung im Schlussabschnitt noch aus der Hand: Alexander Oblinger und Jason Akeson brachten die Kölner heran, Frederik Tiffels glich acht Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit aus. Letztlich gingen die Eisbären aber doch noch als Sieger vom Eis, weil Sheppard in der Verlängerung traf.