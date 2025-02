Drei Schlägereien, Buhrufe gegen die amerikanische Hymne: Die Eishockey-Partie zwischen Kanada und den USA wird politisiert – wegen US-Präsident Trump, der aus dem Nachbarland einen US-Bundesstaat machen will.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

„Wir wollten eine Botschaft senden“, sagte Matthew Tkachuck über das, was in den ersten neun Sekunden der Eishockeypartie zwischen Kanada und den USA passiert war. Und er sagte, dass es lange geplant gewesen sei, in einem Gruppenchat der beteiligten US-Spieler: „Wir haben darüber geredet, deshalb habe ich vor dem Spiel wie ein Baby geschlafen. Ich wusste, dass es krachen würde.“