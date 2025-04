Der frühere Eishockey -Weltmeister Jiri Kochta, der als Spieler und vor allem als Trainer auch in Deutschland erfolgreich war, ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Das teilte sein Klub Sparta Prag am Donnerstag mit. Der Stürmer wurde mit der Tschechoslowakei nicht nur 1972 Weltmeister, sondern holte auch bei den Olympischen Spielen 1968 und 1972 Silber und Bronze.

1979 kam er nach Deutschland und spielte beim EV Landshut gemeinsam mit der Eishockeylegende Erich Kühnhackl. In München begann Kochta seine Trainerkarriere, den EC Hedos führte er 1988 in die Bundesliga. In der ersten Liga trainierte er auch den Mannheimer ERC, die Füchse Sachsen und die Revier Löwen Oberhausen. Seine letzte Station waren die Dresdner Eislöwen, die er 2005 in die zweite Liga führte.