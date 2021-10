Nach einem Corona-Ausbruch sind die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga wieder in das Mannschaftstraining zurückgekehrt. Nach wie vor fehlen den Sauerländern krankheits- oder coronabedingt noch einige Spieler. Dennoch soll das Spiel am Sonntag bei den Nürnberg Ice Tigers stattfinden. Das teilten die Roosters am Donnerstag mit. Das für diesen Freitag geplante Spiel gegen die Düsseldorfer EG war dagegen verlegt worden. Auch bei der DEG hatte es zuletzt einige Corona-Fälle gegeben.